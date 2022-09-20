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الامارات | 10 لاعبين يغيرون خارطة صراع الهدافين في الدوريات الأوروبية

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدوريات الخمسة الكبرى إثارة كبيرة على مستوى المنافسة على الألقاب، بينما الإثارة الأكبر كانت في صراع الهدافين الذي شهد ظهور أسماء جديدة، خصوصاً بعد انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي من بايرن ميونيخ الألماني إلى الإسباني، إذ أصبح هذا الثنائي المرشح للمنافسة على لقب هداف العالم في الموسم الجديد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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