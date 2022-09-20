الامارات | الملا بطل العالم في مونديال الدرّاجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نجم فريق أبوظبي، راشد الملا، لقب فئة الحركات الاستعراضية في ختام الجولة النهائية من بطولة العالم للدراجات المائية والتي استضافتها مدينة أولبيا الإيطالية في جزيرة سردينا، بعد أن وصل للعلامة الكاملة في جولة الختام ورفع رصيده للنقطة 100 معلناً عن فوزه بذهبية العالم في هذه الفئة.

وحافظ الملا على اللقب للموسم الخامس على التوالي لفريق أبوظبي في فئة الحركات الاستعراضية بعد أن قدم الأداء الأفضل في جولة الختام ووصل للرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية ليكون صاحب أجمل استعراض.

من جهته، هنأ مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، الملا على الإنجاز الذي حققه في الجولة الختامية من البطولة في فئة الحركات الاستعراضية وتألقه بين كل المشاركين في هذه الفئة، وأكد أن إنجاز الملا يأتي كي يكمل تفوق وتألق فريق أبوظبي بحصد الذهب والمراكز الأولى في القارة العجوز. وقال الرميثي في بيان صحافي: «بعد يوم فقط من صناعة منصور المنصوري للفرحة والفوز بذهبية العالم في منافسات الفورمولا2، اكتملت الفرحة أيضاً واستمرت بحصد الملا لذهبية الحركات الاستعراضية واستمرار الريادة لفريقنا في أبرز البطولات الدولية البحرية». وأضاف: «فوز فريق أبوظبي هو نصر للرياضة الإماراتية وإثبات علو كعب الفريق على بقية المشاركين، وهو يعكس الاهتمام والدعم المتواصل للقيادة الرشيدة بقطاع الرياضات البحرية والاهتمام بتوفير كل الدعم للشباب في مشاركاتهم المختلفة».

وشدد الرميثي على أن صناعة الأبطال فن يبدع في صياغته فريق أبوظبي، لا سيما مع خلق الأجيال الشابة دوماً للاستمرار في المنافسة وتقديم الأفضل لرفع اسم الإمارات عالياً في كل المنافسات البحرية.