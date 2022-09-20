شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفسخ عقد أحمد نبيل مانجا بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع أحمد نبيل مانجا لاعب وسط الفريق، لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي وتسوية المستحقات المالية بينهما والخروج بشكل مرضٍ.

وخرج أحمد نبيل مانجا من حسابات الصربى زوران مانولوفيتش، الذي منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم الحاجة إلى خدماته، ليكون اللاعب الخامس الذى يرحل عن زعيم الثغر مع كل من أحمد راشد، عبد السميع سيمو، كريم يحيى، مروان النجار.

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن التعاقد مع المدافع خالد صبحي قادماً من نادى سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووضع مسئولو الاتحاد السكندري بندا بالعقد يُتيح إمكانية انتقاله بصفه نهائيه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم القادم.

ومن المنتظر أن ينتظم المحترفون الخمسة مابولولو وبنجامين وساليفو وسمبورى ونصيب فى التدريبات يوم 21 سبتمبر الجارى عقب عودتهم من الإجازة.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.