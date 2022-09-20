شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم تدريب الزمالك لجزأين ودانيال يدون كافة الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مواجهة إيليكت التشادي الأخيرة، فقرة تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وقام الجهاز بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتخصيص تدريبات تأهيلية تم تقسيمها إلى جزأين، الأول كان عبارة عن تدريبات جري بمحيط الملعب بجانب أمور تاهيلية متعدده أخرى لعلاج الإرهاق وتقوية العضلات.
أما الجزء الثاني فكان عبارة عن تدريبات تأهيل باستخدام الكرة، من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات ومن ثم تقوم كل مجموعة بالتمرير في مربعات صغيرة.
وقاد الفقرة التأهيلية الخاصة بمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة إيليكت، كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.
وحرص دانيال جونزاليس محلل الأداء، على تدوين كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بهذة الفقرة، للوقوف على حالة اللاعبين.
وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين الإشراف على هذه الفقرة، و حرصوا على تصحيح الأخطاء ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.
عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة في جزء من الملعب بمشاركة حراس المرمي، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.
وحرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، على تخصيص فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لثلاثي حراسة المرمي محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية، وخاض الثلاثي الفقرة التأهيلية بشكل منفرد تحت قيادة أيمن طاهر، تم خلالها التركيز خلالها على علاج الإرهاق وتجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة. عقب ذلك خاض الثلاثي تدريبات فنية لتمرير ونقل الكرة بالقدم بالشكل الصحيح.