شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم تدريب الزمالك لجزأين ودانيال يدون كافة الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مواجهة إيليكت التشادي الأخيرة، فقرة تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام الجهاز بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتخصيص تدريبات تأهيلية تم تقسيمها إلى جزأين، الأول كان عبارة عن تدريبات جري بمحيط الملعب بجانب أمور تاهيلية متعدده أخرى لعلاج الإرهاق وتقوية العضلات.

أما الجزء الثاني فكان عبارة عن تدريبات تأهيل باستخدام الكرة، من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات ومن ثم تقوم كل مجموعة بالتمرير في مربعات صغيرة.

وقاد الفقرة التأهيلية الخاصة بمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة إيليكت، كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وحرص دانيال جونزاليس محلل الأداء، على تدوين كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بهذة الفقرة، للوقوف على حالة اللاعبين.