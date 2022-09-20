شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المحترفين ولاعبى الزمالك.. المنتخب يواصل استعداداته لوديتي النيجر وليبيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا تدريباته اليوم بفندق الاقامة في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب وهم رباعي الزمالك محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وإمام عاشور، بالإضافة إلى المحترفين محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرمرش.

وكان استقبل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش لاعبا الزمالك ، لدى وصولهم معسكر المنتخب الوطنى.

ووصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب، وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة المدير الإداري.



























































































