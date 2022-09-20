شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات فى تدريب الزمالك قبل لقاء العودة أمام ايليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، غياب العديد من اللاعبين بسبب الإنضمام لقائمة المنتخب الوطني الأول أو الأولمبي، و منتخب تونس.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمود حمدي "الونش "وأحمد فتوح بسبب الإنضمام لمعكسر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري .

وفي نفس الوقت يغيب عن التدريبات التونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي بسبب الإنضمام لمعسكر نسور قرطاج.

وفي سياق متصل يغيب اللاعب الشاب محمد طارق بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقام حاليا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأدى الثنائي حسام عبد المجيد و سيف فاروق جعفر لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج تدريبي موضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، من أجل علاج الإرهاق وتجهيزهما بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

واكتفى حسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وفقا لقرار البرتغالي فيريرا المدير الفني.