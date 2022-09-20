شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن موعد لقاء العودة أمام إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولى نادى الزمالك وايليكت التشادى قرار الاتحاد الأفريقى كاف، بشأن تعديل موعد مباراة العودة بين الفريقين فى إياب الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال افريقيا، ليقام اللقاء يوم 30 من الشهر الجارى بدلاً من 25.

ويرحب الزمالك وإيليكت التشادى بتعديل موعد المباراة، بعدما أرسل اتحاد الكرة المصرى خطابا للكاف من أجل تعديل موعد المباراة بسبب التوقف الدولى، ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الافريقى قراره قبل قيام الفريق التشادى بالسفر إلى مصر فى حالة اقامة المباراة فى موعدها.

وكان اتحاد الكرة ارسل خطابا رسميا الى الكاف للاعتراض على إقامة مباراة الإياب بين الزمالك و ايليكت سبورت التشادى ضمن الأجندة الدولية بعد تحديد الكاف يوم 25 سبتمبر الجارى لاقامة المباراة، وهو الموعد الذى يتعارض مع معسكر المنتخب الذى يتخلله مباراتان وديتان للمنتخب يومى 23 و27 من نفس الشهر أمام النيجر ووليبيريا، وطلب اتحاد الكرة من الكاف إقامة المباراة يوم 30 سبتمبر الجاري بدلا من 25 من نفس الشهر.

وفاز الزمالك على ايليكت في مباراة الذهاب امس بهدفين نظيفين سجلهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو.