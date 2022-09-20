مران المنتخب.. مشاركة لاعبي الزمالك.. وانتظام محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاض منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الثلاثاء بفندق الإقامة في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب وهم رباعي الزمالك محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإمام عاشور، بالإضافة إلى المحترفين محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد وعمر مرمرش.

ووصل محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية؛ حيث حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة المدير الإداري.