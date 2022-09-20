رسمياً.. أسوان يضم مدافع المصري إسلام صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع إسلام صلاح مدافع المصري ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع إسلام صلاح، بحسب بيان رسمي صادر عن أسوان اليوم الثلاثاء، على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

يُذكر أن نادي أسوان قد أتم تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف أحمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع إنبي وميدو مصطفى ظهير البنك الأهلي وصابر الشيمي مدافع إيسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد فضلاً عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لإيسترن كومباني.