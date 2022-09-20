الامارات | الحمرية يدشن دوري الصالات بالفوز على كلباء محققا نقاطا ثمينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق نادي الحمرية مسابقة الدوري العام لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023 بفوز ثمين على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة أربعة أهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي الحمرية ضمن منافسات الدور الأول للدوري والذي تنظمه اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ويحصل على أول ثلاث نقاط في البطولة، حيث سجل أهدافه كل من البرازيلي اندرسون جوستافو (هدفين) ومواطنه ماركو انتونيو وخالد سعيد، بينما سجل لفريق اتحاد كلباء البرازيلي جوستافو كانوتو وحمد حسن..

وتستكمل منافسات الجولة الاولى بمباراتين تقام مساء الاربعاء ويلعب فيها البطائح مع دبا الحصن والشارقة مع خورفكان.

بدوره بارك رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي لفريق الصالات الفوز ووصفه بالمهم في بداية الموسم متمنيا عليهم الإستعداد الأمثل لكل مباراة لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية ومؤكدا إن الفريق قدم مباراة مميزة أمام فريق منافس قوي ومتمنيا أن يواصل إنتصاراته في المباريات المقبلة.