الأهلي وريال مدريد.. حقيقة مباراة «أبطال القرن» قبل مونديال قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة كبيرة بشان إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد الإسباني على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لتحديد نادي القرن على مستوى العالم.

وكتب عامر منشوراً عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال فيه: “استاد لوسيل سيستضيف مباراة بين ريال مدريد والنادي الأهلي، لتحديد نادي القرن علي مستوى العالم”.

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصدر معلومات فرج عامر، خاصة أنه اعتاد الحديث مؤخراً عن كل ما يخص النادي الأهلي.

وأشار البعض إلى العلاقة الوطيدة بين فرج عامر وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ما يجعله على دراية بالعديد من الأحداث التي تدور بالقلعة الحمراء.

وقبل مباراة الزمالك والهلال السعودي، خرجت أصوات قطرية تطالب بإقامة مباراة عالمية يكون أحد أطرافها النادي الأهلي للاستفادة من شعبيته، الجارفة في الترويج لكأس العالم 2022 قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة المرتقبة.

ووفقاً لموقع قناة "صدى البلد"، فإن المعلومات تشير إلى أن شركة الخطوط الجوية القطرية، الراعية للنادي الأهلي، بدأت في ترجمة تلك المطالب لتتواصل مع نادي ريال مدريد لتنظيم مباراة عالمية تليق بالحدث المونديالي.

وأضاف الموقع أنه لا تزال المفاوضات الثلاثية مستمرة بين الأهلي وريال مدريد والشركة القطرية، لمعرفة اول توقف مناسب للفريقين لإقامة المباراة.

وتشير التوقعات إلى منتصف نوفمبر المقبل، لإقامة المباراة، على أن يسبقها احتفالاً عالمياً يليق بمكانة الفريقين.

يشار إلى أن الأهلي سبق وأن واجه ريال مدريد في الرابع من أغسطس 2001، في مباراة ودية أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بسبب حصول الأهلي على لقب القرن الافريقي، وريال مدريد على لقب القرن الأوروبي، وفاز الأهلي بهدف للنيجيري صنداي في الدقيقة 51، بقيادة الساحر مانويل جوزيه.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضرى فى حراسة المرمى، أشرف أمين، شادى محمد، وائل جمعة، سعيد عبد العزيز، حسام غالى، هادى خشبة، خالد بيبو، محمد جودة، أحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من: سيزار فى حراسة المرمى، فرندو هيرو، جيرمى، كارنكا، روبرتو كارلوس، ماكليللى، هيليجيرا، لويس فيجو، زين الدين زيدان، سافيو ورؤول جوانزاليس.

ويواصل الأهلي استعداداته على ملعب "مختار التتش" استعداداً للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.