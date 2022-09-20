بيراميدز يقترب من تمديد عقد نجمه عبدالله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مسئولي نادى بيراميدز اقتربوا من التوصل لاتفاق مع صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد، لتمديد تعاقده موسم إضافي ليستمر مع الفريق السماوي موسمين مقبلين خاصة وأن عقد اللاعب ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن مسئولي بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة مع عبد الله السعيد من أجل تمديد تعاقده لمدة موسم إضافى بحيث ينتهى فى موسم 2023 / 2024، واقترب الطرفان بشدة من التوصل لاتفاق على التجديد.

وعبد الله السعيد هو أحد أهم العناصر داخل صفوف فريق بيراميدز نظرًا لامكانياته الفنية، وقيامه بدور القائد داخل وخارج الملعب، وهم الأمر الذى دفع بيراميدز للتمسك باللاعب ومفاوضته لتمديد تعاقده، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن التمديد فور توقيع اللاعب على العقود الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلن بيراميدز تعاقده رسمياً مع النجم الدولي مصطفى فتحي صانع الألعاب من صفوف نادي التعاون السعودي، في إطار جهود إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل اللاعبين والعناصر، في مختلف المراكز.

ووقع فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

كما تعاقد النادي السماوي مع المغربي محمد الشيبي قادما من صفوف نادي الجيش الملكي، ومحمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلى السابق، وكريم حافظ في صفقة انتقال حر.