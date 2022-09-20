شكرا لقرائتكم خبر عن وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة المدير الإداري.

وكان أستقبل أيضا البرتغالى روى فيتوريا محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش لاعبا الزمالك ، لدى وصولهم معسكر المنتخب الوطنى .