شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة 14.. اسلام صلاح يوقع لأسوان في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان، برئاسة الشافعي صالح في إتمام التعاقد مع اسلام صلاح مدافع المصري البورسعيدي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع اسلام صلاح على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وهو الصفقة رقم 14 للفريق الجنوبي هذا الموسم.

وأتم نادي اسوان تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.