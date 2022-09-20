شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل الاستعدادات للموسم الجديد تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية على الملعب الفرعى لاستاد المحلة تحت قيادة المدير الفني اليونانى بابافاسيليو ضمن الاستعدادات للموسم الجديد .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو لرفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال بعض التدريبات و خوض بعض المباريات الودية خلال الأيام المقبلة لتحديد مصير بعض اللاعبين في الفريق من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لإبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة وتعرض للهزيمة في 12 مباراة.



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