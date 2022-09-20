شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الريشة لذوي القدرات الخاصة يصلون إلى أوغندا للمشاركة ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون" إلى أوغندا للمشاركة ببطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 وحتى 24 سبتمبر الجاري.

وتضم البعثة كلًا من: "شيماء سامي - ياسمينا عيسى - محمد رشاد - عمر جابر - شيرين عادل - منى فارس - محمد شعبان - أحمد مجدي الدكروري - وليد عبد الغني - جون خالد".

ويقود الفريق فنيًا زكريا عبد القادر المدير الفني للمنتخب، فيما يقود البعثة شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة.

وكانت شيماء سامي وياسمينا عيسى قد شاركا في بطولة أوغندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الجاري، وحققت شيماء 3 ذهبيات فيما حصدت ياسمينا ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي.