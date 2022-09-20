شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستغنى عن 4 لاعبين بفرمان من زوران مانولوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الاستغناء عن 4 لاعبين من قائمة سيد البلد لعدم الحاجة لخدماتهم في الموسم الجديد 2022/ 2023.

وأبلغ مدرب الاتحاد كل من أحمد راشد، كريم يحيى، مروان النجار، عبدالسميع سيمو بالبحث عن فريق جديد للانضمام له لعدم الحاجة لاستمرارهم داخل قلعة زعيم الثغر.

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن التعاقد مع المدافع خالد صبحي قادماً من نادى سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووضع مسئولو الاتحاد السكندري بندا بالعقد يُتيح إمكانية انتقاله بصفه نهائيه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم القادم.

ومن المنتظر أن ينتظم المحترفون الخمسة مابولولو وبنجامين وساليفو وسمبورى ونصيب فى التدريبات يوم 21 سبتمبر الجارى عقب عودتهم من الإجازة.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.