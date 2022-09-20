ظهرت معه للمرة الثانية.. صورة لصلاح مع سونيا جرجس تثير الجدل.. ومعلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر السابقة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار ظهور محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني، في دبي مع ملكة جمال مصر سونيا جرجس عام 2020، حالة الجدل خاصة أنها المرة الثانية التي يظهر معها الفرعون.

والتقت سونيا بصلاح الذي كان يقضي أجازته في دبي بالفندق التي ترأسه، حيث تعد هذه ليست المرة الأولي له في زيارة هذا الفندق، وعند رؤيتها له التقطت صورة وكتبت " من دواعي سروري أن ألقاك مرة أخرى".

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي تنشر فيها سونيا جرجس صورة لها برفقة محمد صلاح، إذ سبق ونشرت صورة أخرى كانت قد التقطتها قبل ما يقرب من عامين.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي النجم المصري، فاتسمت أغلب تعليقاتهم بالسخرية، فيما تساءل آخرون عن سر علاقته بـ"سونيا".

من هي سونيا جرجس؟

ولدت سونيا جرجس في مصر، لكنها تعيش منذ 21 عاما في إيطاليا، وتحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سبق وأن حصلت سونيا جرجس على لقب ملكة جمال مصر لعام 2020، كما أنها تحضر بين حين وآخر إلى دبي لعملها في أحد الفنادق كمديرة.

وتعيش الآن في دبي، نظرًا لمنصبها كمديرة في فندق " سان بيتش" الذي يعتبر واحد من أشهر الفنادق في دولة الإمارات العربية.

ويتابع حساب "سونيا" عبر "إنسجرام" ما يزيد عن 40 ألف مستخدم.

كما كتبت سونيا عبر حسابها في إنستجرام أنها تعشق السفر والبحر، وهذا واضح من صورها التي معظمها جاء بملابس البحر أو حول الشاطئ