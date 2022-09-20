شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى ومدبولى ينتظمان اليوم في تدريبات الإسماعيلى بعد الاستبعاد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الثلاثاء باهر المحمدي وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي، في تدريبات الدراويش بعدما حصل الثنائى على راحة سلبية من التدريبات أمس فى أعقاب عودتهما من معسكر المنتخب الوطني.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة الذى يقوده البرتغالي روي فيتوريا، استمرار عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الدراويش فى معسكر سبتمبر الجاري، فيما تم استبعاد الثنائي المذكور.

وفضل جهاز الدراويش منح ” المحمدي ومدبولي ” راحة سلبية قصيرة حتي لا يتعرضا للإجهاد قبيل إنطلاق منافسات الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب.