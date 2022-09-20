شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك و المحترفين في معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك محمود الونش و أحمد سيد زيزو و أحمد فتوح و إمام عاشور ، بالاضافة إلى اللاعبين المحترفين محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي محمد سلبية عقب انضمامهم اليوم لمعسكر الفريق استعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٨ سبتمبر الجاري .

استقبل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش لاعبا الزمالك ، لدى وصولهم معسكر المنتخب الوطنى بالإسكندرية، ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.