7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر غدا استعدادا للنيجر وليبيريا،صالح جمعة يظهر فى مران الإسماعيلى اليوم لأول مرة .

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر غدا استعدادا للنيجر وليبيريا

ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية. صالح جمعة يظهر فى مران الإسماعيلى اليوم لأول مرة ينتظم صالح جمعة الوافد الجديد لصفوف النادى الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش، اليوم الثلاثاء، لأول مرة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، توليه تدريب النادي الإسماعيلي خلفا لحمزة الجمل.