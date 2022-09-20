شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصري يجتمع بالأجهزة الفنية لقطاعي البراعم والناشئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اجتماعًا مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاعي البراعم والناشئين. وخلال الاجتماع ، أكد كامل أبو علي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على قطاعي البراعم والناشئين، مضيفًا أن جلسة مجلس إدارة النادي المصري أمس شهدت تركيزًا كبيرًا على الملفات الخاصة بقطاعي البراعم والناشئين، مشيرًا أن الجميع داخل النادي المصري يسعى لأن يكون قطاعي البراعم والناشئين صورة مشرفة للقلعة الخضراء. وأشار كامل أبو علي أن هناك ثقة كبيرة من مجلس إدارة المصري في الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين، ومجدي الشناوي المدير الفني لقطاع البراعم ، وعبد الله درويش المدير الرياضي للنادي ، مضيفًا أن مجلس إدارة النادي المصري سيقوم بتوفير كافة الاحتياجات المادية واللوجيسيتية للقطاع، حيث سيتم إعداد ميزانية مستقلة لكل فريق على حدة، مضيفًا أن كل فريق من فرق قطاع الناشئين سيضم 25 لاعبًا على أقصى تقدير، فيما سيتم توسيع قاعدة المشاركة لفرق البراعم وذلك من أجل اتاحة الفرصة أمام أبناء بورسعيد لممارسة الرياضة وبالتالي اكتشاف الموهوبين منهم.

قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، التمسك بنجوم الفريق، خاصة اللاعبين الذين ترددت أنباء حول تلقيهم عروض من أندية القمة بالدورى العام، مثل كريم العراقى وإلياس الجلاصى.

ويأتى قرار النادى المصرى رغبة فى المنافسة على البطولات بداية من الموسم المقبل واستعادة الفريق لمكانته ووضعه الطبيعى بجدول المسابقة بعدما نافس للهروب من القاع خلال آخر موسمين.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.