شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موعد وصول جاريدو .. وتفاصيل جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موعد وصول الإسباني كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعاقد النادي الإسماعيلي، رسميًا مع الإسباني جاريدو، لبدء مهمته مع الدراويش والذي سيمتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد 2022-2023.

وأوضحت نانسي القاضي، أن جاريدو وجهازه المعاون، سيصلون في ساعة متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، لتوقيع العقود، على أن يبدأ مهمته مع الفريق غدًا الأربعاء.

وأشارت إلى أن جاريدو، سيصطحب معه مدرب أحمال إسباني الجنسية، بينما سيكون مدرب حراس المرمى من المغرب، بينما الأقرب فوزي جمال لتولي المدرب العام، وحسني عبد ربه، مديرًا للكرة.