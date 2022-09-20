شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أسوان يضم جمال السعيد من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع جمال السعيد قادما من سيراميكا ، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

صاحب الـ 21 عاما يجيد اللي في مركز الجناح الأيسر.

ولعب جمال السعيد لأندية مصر للمقاصة والجزيرة الإماراتي كما انضم اكثر من مرة لتجمعات المنتخب الاولمبي.

جدير بالذكر ان نادي اسوان اتم تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.