شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تعاقد الإسماعيلى مع جاريدو لتدريب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادى الإسماعيلى لإعلان تنصيب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للدراويش، بعدما أنهى الطرفين الاتفاق على كل التفاصيل فى العقد، وأعلن جاريدو فى فيديو سعادته بالعودة للكرة المصرية من جديد عبر بوابة القلعة الصفراء وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهى مدة تعاقد الاسماعيلى مع جاريدو ؟

ج: سيتولى جاريدو مهمة تدريب الاسماعيلى لمدة موسمين.

س: هل سيصطحب جاريدو في جهازه المعاون أجانب ؟ج: وافق مسئولو النادى الاسماعيلى على طلبات الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد لفريق الكرة بتعيين مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى أسبان في جهازه الفني الجديد على أن يتواجد مدرب مصري فقط بالجهاز ، ويتولى حسنى عبد ربه مهمة مدير الكرة داخل القلعة الصفراء بالموسم الجديد. س: هل سوف يستمر حسنى عبد ربه في منصبه ؟ج: بالفعل سوف يستمر حسنى عبد ربه مديراً للكرة في الاسماعيلى بالموسم الجديد. س: من الأسماء الوطنية المرشحة للعمل بجهاز جاريدو ؟ج: يفاضل مسئولو الاسماعيلى بين الثنائى فوزى جمال وأيمن كمال للتواجد بجهاز الاسبانى خوان كارلوس جاريدو الذى تم الاتفاق على تعيينه مديراً فنياً للدراويش لمدة موسمين خلفاً لحمزة الجمل الذى رحل بنهاية الموسم الماضى.

ويقود فترة إعداد الاسماعيلى لإنطلاق الدوري أيمن كمال فيما كان فوزى جمال يعمل في قطر.

س: ماذا قدم جاريدو في ولايته الأولى مع الاهلى بالكرة المصرية ؟ج: تولى جاريدو تدريب الأهلى بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصرى. س: وماذا عن الرحلة التدريبية لجاريدو ؟ج: لا يرتبط جاريدو بتدريب أى فريق منذ رحيله عن كاستيون فى مايو 2021، وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربى الذى فاز معه بالكونفدرالية الأفريقية، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي. س: وماذا عن الصفقات الجديدة للإسماعيلى ؟ج: مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.