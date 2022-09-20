شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى سيراميكا ينتظمان فى مران الإسماعيلى اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الثلاثاء الثنائى أحمد محسن ومحمد حسن الوافدان الجدد للنادى الاسماعيلى في تدريبات الدراويش استعداداً للموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع محمد حسن لاعب خط وسط فريق سيراميكا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

تعاقد النادى الإسماعيلي مع أحمد محسن، ظهير أيسر سيراميكا، لمدة 3 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب محسن، صاحب الــ28 عاما، بالانضمام إلى صفوف الدراويش دون فرض أية شروط، وانتهت الإجراءات التعاقدية بهدوء وسلاسة.

ولعب محسن لعدد من الأندية غزل دمياط وفاركو ومصر المقاصة وسيراميكا، حيث لعب ما يزيد على 90 مباراة بالدوري المحلي سجل خلالها 10 أهداف، وصنع نحو 35 هدفاً من خلال عرضياته المتقنة.