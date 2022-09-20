شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيتوريا يستقبل تريزيجيه وزيزو والونش فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش لاعبا الزمالك ، لدى وصولهم معسكر المنتخب الوطنى بالإسكندرية، ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.



تريزيجيه



تريزيجيه



زيزو والونش

وأجرى الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفنى، وجميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد منتخب مصر لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و27 فى الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.