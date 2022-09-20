شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى إلى معسكر منتخب مصر بالإسكندرية اليوم، ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

وأجرى الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفنى، وجميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد منتخب مصر لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و27 فى الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.