شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأوليمبى يتسابقون للفوز بثقة ميكالى فى معسكر الإسكندرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل لاعبو المنتخب الأوليمبي تدريباتهم الجادة بحثا عن نيل ثقة البرازيلى ميكالى المدير الفنى وذلك خلال معسكر المنتخب الجاري بالإسكندرية استعدادا لبدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويؤدى المنتخب تدريباته بملعب حرس الحدود بالمكس ويتواجد مع المنتخب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام ويتابع مع الجهاز الفنى كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الأساسي وهو بناء جيل أوليمبي يتناسب مع طموحات الجماهير المصرية فى المرحلة القادمة.

كما يحضر التدريبات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات .