شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على الشارقة الإماراتى بالبطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة سيدات سموحة بقيادة عماد محمود المدير الفنى على نظيره الشارقة الإماراتى بنتيجة 96/45 فى اولى مباريات البطولة العربية للأندية والتى تقام بتونس .

ويقع سموحة في المجموعة الأولى التي تضم: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة .

وتضم قائمة سموحة في البطولة كل من ريم أسامة، آية فتح الله، مى حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، وسييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.

ويشارك في البطولة أندية الأمل الرياضي، الشارقة الرياضي، المدينة السطافية، شباب الفحيص، مقديشيو سيتي، سموحة، بيروت اللبناني، الثورة السوري، الأرثوذكسي الأردني، الهلال الرياضي، كوسيدار الجزائري.