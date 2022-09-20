شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لإعارة بعض الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة خاصة مع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك لإطلاعه على ملف الناشئين بالفريق للحصول على موافقته بشكل نهائي لإعارة عدد من الناشئين للفرق المنافسة لإكسابهم بعض الخبرات على أن يعودوا لصفوف الفريق في الموسم المقبل .

كان فيريرا قد طلب في وقت سابق عدم إعارة أي ناشئ قبل الحصول على العدد الكافى لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل في ظل قناعته الشديدة بأن اللاعب الناشئ سيكون مفيدا أكثر من اللاعب الذى يتعاقد معه الفريق من الأندية المنافسة .

يذكر أن فيريرا نجح في الموسم الماضى في تصعيد اكثر من ناشئ على رأسهم حسام عبد المجيد وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه ويوسف فاروق جعفر وغيرهم من اللاعبين الذين نجحوا في لفت الأنظار مع أبناء ميت عقبة .