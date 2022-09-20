شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أسوان يضم محمد حمدي زكي مهاجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع محمد حمدي زكي مهاجم النادي الاهلي السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع صاحب الـ 30 عاما على عقود انتقاله لنادي اسوان في حضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ولعب محمد حمدي زكي لأكثر من نادي في الدوري المصري الممتاز ويمتلك خبرات كبيرة حيث ارتدى قميص النادي الاهلي والاسماعيلي وسموحة وانبي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

جدير بالذكر ان نادي اسوان اتم تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.