كبار الأندية الأوروبية ترحب بلعب مباريات دوري الأبطال بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، على أن هناك مقترحًا لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، لخارج القارة العجوز، وتحديدًا في الشرق الأوسط، وأمريكا.

زيادة الإيرادات هو السبب الرئيسي وراء هذا المقترح، الذي قوبل بترحيب من جميع الأطراف المعنية

وكان أبرز الداعمين لهذا المقترح، هو رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي يعمل أيضًا كأحد رؤساء الجمعية العامة للأندية الأوروبية، إضافة إلى أنه عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الشهيرة في تقريرها، أنه هناك مقترح آخر، بلعب مباراة السوبر الأوروبي، التي تجمع بطل دوري الأبطال، وبطل الدوري الأوروبي، بأحد ملاعب الشرق الأوسط أو أمريكا أو الصين.

كما ذكر تقرير "ذا أثلتيك" أنه حال تم الاتفاق على هذا التعديل، ستلعب بعض من مباريات دور المجموعات خارج أوروبا، وليست مباريات بالأدوار الإقصائية، كتجربة أولية لهذا المشروع.

وعلى الرغم من الرضا عن هذا المقترح، من جانب جميع الأطراف المعنية، إلا أن كل تلك المناقشات ما هي سوى مجرد أفكار ولم يُتخذ قرارًا نهائيًا بشأنها.