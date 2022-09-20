خاص.. الداخلية ينجح في التعاقد مع حارس الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

كشف عثمان دسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، عن نجاح الإدارة في إتمام التعاقد مع ثلاثة لاعبين.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لمصراوي: " أتممنا التعاقد مع الثلاثي حسين رجب والحارس أحمد طارق سليمان محمد رمضان لمدة موسمين لكل لاعب.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الداخلية، نجحت أمس في الحصول رسميا على توقيع محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي السابق.

يأتي ذلك في إطار رغبة مسؤولي نادي الداخلية، لتدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين في جميع المراكز، استعدادا للمشاركة مجددا في دوري الأضواء والشهرة.