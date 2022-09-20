رسميًا.. الإسماعيلي يعلن موعد وصول جاريدو لبدء مهمته مع الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، موعد وصول الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقد النادي الإسماعيلي، رسميًا مع الإسباني جاريدو، لبدء مهمته مع الدراويش والذي سيمتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد 2022-2023.

وذكرت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن جاريدو وجهازه المعاون، سيصلون اليوم الثلاثاء، لتوقيع العقود، على أن يبدأ مهمته مع الفريق غدًا الأربعاء.

وأشارت إلى أن جاريدو، سيصطحب معه مدرب أحمال إسباني الجنسية، بينما سيكون مدرب حراس المرمى من المغرب، بينما الأقرب فوزي جمال لتولي المدرب العام، وحسني عبد ربه مديرًا للكرة.

جاريدو في طريقه إلى مصر

ويستعد الإسباني خوان كارلوس جاريدو للقدوم إلى مصر من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

ونشر جاريدو عبر حسابه الرسمي "تويتر" صورة له داخل الطائرة التي ستنقله إلى القاهرة برفقة اثنين من مساعديه، وعلق، قائلًا: "أحلام جديدة".

وأبرم الإسماعيلي عدة صفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن ولعل أبرزهم صالح جمعة وحمدي النقاز وباسم مرسي وفراس شواط.