الإسماعيلي لمصراوي: اتفقنا مع جاريدو لتدريب الفريق.. وحسني عبدربه مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

كشفت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن اتفاق النادي مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأنهى الإسماعيلي اتفاقه مع جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي من أجل قيادة الدراويش في موسم "2022-2023".

وقالت نانسي القاضي في تصريحات خاصة لمصراوي إن الاتفاق تم مع جاريدو ليكون المدير الفني الجديد للإسماعيلي.

وأضافت: "جاريدو سيضم مدرب عام ومدرب أحمال إسباني لجهازه المعاون، وسيستمر حسني عبدربه في منصب مدير الكرة".

وأبرم الإسماعيلي عدة صفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن ولعل أبرزهم صالح جمعة وحمدي النقاز وباسم مرسي وفراس شواط.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي في فترة سابقة وتوج معه بكأس السوبر المحلي والكونفدرالية، كما تولى قيادة النجم الساحلي والرجاء المغربي والوداد والعين الإماراتي.