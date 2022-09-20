طبيب خاص.. كيف يتابع مانشستر سيتي نجمه هالاند في النرويج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أرسل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي طبيبا خاصا إلى النرويج لمتابعة إيرلينج هالاند مهاجم الفريق أثناء تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

ويلتفي منتخب النرويج مع صربيا وسلوفينيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة أثناء فترة التوقف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي أرسل الطبيب ماريو بافوندي إلى معسكر التدريب في النرويج لمراقبة إرلينج هالاند عن كثب.

ويعمل بافوندي طبيبا رياضيا مع سيتي منذ وصول جوارديولا في عام 2016.

ووقع مانشستر سيتي مع هالاند في بداية الميركاتو الصيفي، ونجح النجم النرويجي في تسجيل 14 هدفا في أول 9 مباريات له.

ويعلم سيتي أن الموسم الأخير للنجم البالغ 22 عاما في بوروسيا دورتموند قد تعرض لإصابات عديدة.

ويريد النادي الإنجليزي التأكد من التزامه بإجراءات التدريب التي نجحت معه بشكل جيد خلال الأسابيع الستة الأولى من الموسم.

ويعد هذا هو أول توقف دولي منذ أن أصبح هالاند لاعبًا في السيتي، ويحرص ناديه الجديد على بناء علاقة وطيدة مع منتخب النرويج.

وذكرت مصادر لصحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي يهدف إلى مشاركة التدريبات التي نجحت بشكل جيد خلال بداية هالاند المثيرة في إنجلترا مع منتخب بلاده.

ونجح مانشستر سيتي في إدارة هالاند بعناية منذ أن انضم إليهم لأول مرة في 10 يوليو وهو ما أدى إلى تألقه بشكل مُبهر مع الفريق.