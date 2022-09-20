رسمياً.. أسوان يتعاقد مع محمد حمدي زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي أسوان، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتمت مراسم توقيع العقود من جانب نادي أسوان واللاعب، في حضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

وخاض صاحب الـ 30 عامًا عدة تجارب سابقة، حيث ارتدى قميص الأهلي والإسماعيلي وسموحة وإنبي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

وفي وقت سابق، أعلن نادي أسوان عن التعاقد مع المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم لاعب الداخلية والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش لاعب دجلة ويوسف أحمد حسن لاعب بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع إنبي وميدو مصطفى لاعب البنك الأهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.