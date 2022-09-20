مصدر يكشف لمصراوي حالة سافيو بعد شكواه من آلام عضلية

محمد اسماعيل - القاهرة - يخضع البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي لفحص طبي على هامش المران المسائي للفريق الأحمر على ستاد مختار التتش.

وقال مصدر في الأهلي في تصريحات لمصراوي إن سافيو شعر بآلام عضلية في المران الصباحي أمس الإثنين.

وأضاف: "سافيو لم يشارك في المران المسائي أمس واكتفي الجهاز الفني بمران وحيد اليوم سيكون في الخامسة وسوف يخضع لفحص طبي علي هامشه لتحديد موقفه من العودة للتدريبات".

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إجهاد خفيف وأن الأمر ليس مقلقا، وأن الجهاز الفني قرر تخفيض الحمل البدني قبل مواجهة بتروجيت الودية المقرر لها مساء غد وأكتفي بمران وحيد اليوم تجنبا للإرهاق.