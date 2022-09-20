شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يتفوق على الاتحاد الفرنسي في أزمة حقوق الصور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن فوز كيليان مبابي بمعركته مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن رفض اللاعب القيام بجلسات تصوير مع المنتخب الفرنسي بسبب حقوق الملكية.

أزمة مبابي مع الاتحاد الفرنسي بسبب جلسة التصوير

ونشب في الأيام الماضية خلاف بين مبابي والاتحاد الفرنسي بعدما قرر مبابي تجنب الارتباط بعلامات تجارية معينة وعدم الخضوع لأي جلسات تصوير.

ووفقا لما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أكد بأن الاتحاد سيقوم بتلبية كافة طلبات كيليان مبابي من أجل الموافقة على إجراء جلسة التصوير خلال الفترة القادمة.

بيان الاتحاد الفرنسي بشأن أزمة مبابي وحقوق الصور

وقال لوجريت في تصريحاته لصحيفة ليكيب:"أكد فريق العمل الخاص بمبابي أنه قرر مقاطعة جلسة التصوير على هامش تجمع المنتخب لمباراتي النمسا والدنمارك بدوري الأمم الأوروبية، لكن بعد لقاء جمع الأعضاء والاتحاد تقرر الموافقة على طلبات مبابي".

ومن جانبه، أوضح الاتحاد الفرنسي في بيان قائلا:"بعد محادثات تمت بين الأطراف، في حضور المديرين التنفيذيين للمنتخب الفرنسي ورئيس الاتحاد والمدرب ومدير التسويق، قام الاتحاد الفرنسي بالتعهد بمراجعة الاتفاق الأصلي لحقوق الصور الخاصة باللاعبين".

وأختتم البيان قائلا:"الاتحاد الفرنسي سعيد دائما بالعمل على الخطوط العريضة لإرضاء الجميع والاتفاق مع كافة الاطراف، والذي يستهدف ضمان مصالحه أيضا والأخد في الاعتبار المخاوف الخاصة بالإدانات المشروعة والتي عبر عنها اللاعبون".

