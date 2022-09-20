شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع محمد عواد قبل مران اليوم .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق في حضور أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق من أجل رفع روحه المعنوية والشد من آزره ومطالبته بالتركيز مع الزمالك خلال الفترة المقبلة .

كان البرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى استبعد محمد عواد من قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي الذى سيتخلله مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا وهو ما جعل الحارس يبدى ضيفه نظرا لتألقه اللافت للنظر مع أبناء ميت عقبة .

وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على تويتر، "‏للتوضيح.. اتفاجئت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى أن هناك اتفاقا بين المنتخب ومستر فيريرا، وهذا عارٍ تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزننى كثيرا لأننى كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر".

وكشف مصدر بمنتخب مصر أن محمد عواد كان من ضمن الحراس الأساسيين فى قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر، وأن عدم استدعائه للمعسكر الحالى يرجع لرغبة المنتخب فى ترك الحارس للمشاركة مع الزمالك فى مباراة الإياب أمام إيلكت سبورت بطل تشاد، بسبب وجود حراس صغار السن فى الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل محمد أبو جبل ومن قبله محمود جنش، ولأهمية المباراة التى تحدد الفريق الصاعد لدور الـ16 للبطولة.

وأضاف المصدر، أنه تم مراعاة ارتباط الزمالك بمباراة ايليكت واحتياجه للحارس، فى الوقت نفسه ارتباط المنتخب بمباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر، إلى جانب وجود ثلاثة حراس فى المعسكر الحالي وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحى.