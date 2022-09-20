شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والونش يلتحقان بمعسكر الفراعنة استعداداً لوديتى النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك صورة من داخل سيارته بصحبة أحمد سيد زيزو زميله بالفريق، وذلك خلال توجه ثنائى القلعة البيضاء إلى الإسكندرية للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطنى المقام ببرج العرب.



زيزو والونش

وينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

وأجرى الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفنى، وجميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد منتخب مصر لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و27 فى الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.