شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى رياض.. الهداف التاريخى للكرة المصرية فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مصطفى رياض نجم الترسانة والمنتخب الوطنى الأسبق من هدافى الكرة المصرية على مر التاريخ بعد نجاحاته العديدة مع ناديه والمنتخب فى المحافل الأفريقية والدولية حتى أصبح أحد العلامات الكبرى فى الرياضة المصرية.

اللقب التاريخى

لقب مصطفى رياض بغزال الكرة المصرية نظرا لطوله الفارع وسرعته الكبيرة ورشاقته فى استلام الكرة وإحراز العديد من الأهداف، وهو ما جعله يمثل ثنائيا متناغما مع زميله بالفريق حسن الشاذلى.

الأهداف المحلية

يحتل مصطفى رياض المركز الرابع بين هدافى الكرة المصرية برصيد 122 هدفا، وهو الذى يحتله حسن الشاذلى برصيد 178 هدفا.

هداف الدورى المصرى

نجح مصطفى رياض فى الحصول على لقب هداف الدورى لموسمين هما 1961 – 1962 ، و1963 – 1964.

رقم لا ينسى

احتل مصطفى رياض هداف الدورة الأولمبية بطوكيو عام 1964 برصيد 8 أهداف التى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو، وساهم فى تحقيق أفضل إنجاز لكرة القدم المصرية فى الأولمبياد باحتلال المركز الرابع بعد أداء بطولى من كتيبة الفراعنة.

البطولات

حصل مصطفى رياض على بطولة الدورى الوحيدة الذى حصل عليها الترسانة فى تاريخه سنة 1959، وكان وقتها مصطفى رياض لديه 18 عاما فقط، إلا أنه تمتع بقوة بدنيه جعلته حديث الوسط الرياضى آنذاك.