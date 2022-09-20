شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنتيمترات تفصل إسراء عويس عن التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت اسراء عويس لاعبة منتخب العاب القوى من التأهل إلى بطولة العالم التى تقام 2023 بالمجر بعد الرقم القياسى الذى حققته مؤخرا فى بطولة الجمهورية .

من جانبه قال سيف شاهين رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان اللاعبة حققت رقم 6.75 م ، فى المقابل أن للرقم التأهيلى لبطولة العالم 6.85 اى انه يتبقى لها 10 سم تفصلها عن التأهل للبطولة.

نجحت بسنت حميدة لاعبة منتخب العاب القوى فى تحقيق الرقم التأهيلي لبطولة العالم 2023 المقرر إقامتها بالمجر، وذلك من خلال الارقام التى حققتها فى بطولة الجمهورية.

وحققت بسنت الميدالية الذهبية فى سباق الـ100 م حرة فى بطولة الجمهورية للكبار، وتحقيق الرقم التأهيلى لبطولة ألعالم بعد التتويج بفضية وبرونزية بملتقى بيلوزنا بسويسرا.

واستعان مسئولو اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بمدرب ألمانى ليتولى تدريب إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام العام المقبل بالمجر.