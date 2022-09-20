شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يقترب من التوقيع للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك من التوقيع للداخلية إحدى الفرق الصاعدة لدورى الأضواء في الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق .

ومن المقرر أن يوقع حازم إمام على عقود انتقاله للداخلية في صفقة انتقال حر حال الوصول لصيغة تفاهم بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة .

وارتبط اسم حازم إمام بالتوقيع للعديد من أندية الدورى بعدما رفض الإعتزال عقب رحيله عن القلعة البيضاء مفضلا استكمال مشواره الموسم المقبل .

ومن المتوقع أن يحسم حازم إمام وجهته خلال الـ48 ساعة من أجل الدخول في أجواء الإستعداد للموسم المقبل .