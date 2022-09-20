شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم أحمد شديد قناوى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى حرس الحدود رسميا إتمام التعاقد مع أحمد شديد قناوى لاعب المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ووقع اللاعب على العقود بعد اجتياز الكشف الطبى وينضم اللاعب لتدريبات الفريق لسرعة تجهيزه مع باقى الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة أحمد أيوب.

وتأتى هذه الصفقة ضمن سياسة النادى والجهاز الفنى فى الجمع بين عناصر الخبرة والشباب فى تكوين هيكل الفريق لتخطى كل التحديات من أجل الحفاظ على مكانة النادى ضمن دائرة دورى الأضواء والشهرة.

وأعلنت ادارة التعاقدات فى النادى برئاسة العميد علاء السعدنى عن ضم 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق وهم محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفى جمال وأحمد داودا ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.

ويسعى مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم، وتحقيق الأهداف بالتواجد فى دائرة الأضواء والشهرة.