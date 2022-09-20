شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو يقترب من الاتحاد السكندرى بعد استبعاده من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمر المدير الرياضى للاتحاد السكندرى، عن اقتراب أوستين أموتو مهاجم النادى المصرى، من الانضمام إلى زعيم الثغر فى الموسم الجديد، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق.

وقال عمر، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "هناك صفقتين أو ثلاثة فى الطريق، تعاقدنا مع المهدى سليمان لتدعيم حراسة المرمى، وكان عندنا مشكلتين فى قلب الدفاع والمهاجم وتعاقدنا مع محمد صالح وسنتعاقد مع لاعبين في قلب الدفاع أيضاً في الفترة المقبلة".

وأضاف: تعاقدنا مع مهاجم للمستقبل وهو أحمد سيد غريب لمدة موسمين وجددنا تعاقد إبراهيم حسن وناصر ناصر وإسلام عبد النعيم من الجونة.

واختتم: هناك مهاجم آخر سنتعاقد معه وأوستين أموتو من ضمن المرشحين للفريق في الفترة المقبلة، وهو من ضمن 3 مهاجمين مرشحين وسنحسم ضم أحدهم.

وعقد مسئولو المصرى جلسة خاصة مع النيجيرى أوستين أموتو مهاجم الفريق، وذلك للاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى، حيث قرر المصرى صرف المستحقات المتأخرة لأموتو عن الموسم الماضى من أجل فسخ التعاقد، ويتبقى لأموتو 75 ألف دولار من الموسم الماضى.

وتعاقد النادى المصرى مع 9 صفقات صيفية خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وهم : الثنائى الجزائرى عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر، مروان حمدى، النيجيرى أنتونى أُكبوتو، حسين السيد، عمرو السعداوى، محمد دبش، الكاميرونى فرانك إيتوجا، الحارس محمود جاد.