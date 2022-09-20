شكرا لقرائتكم خبر عن بند في عقد ناجلسمان يتسبب في تراجع بايرن ميونخ عن إقالته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح مستقبل جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، في مهب الريح خاصة في ظل التقارير التي تؤكد اقتراب رحيله عن تدريب الفريق الألماني في الفترة المقبلة في ظل تراجع نتائج الفريق بالدوري الألماني.

بايرن ميونخ يفكر في رحيل ناجلسمان

وعانى بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية بسبب نتائجه في الدوري الألماني حيث فشل ناجلسمان في قيادة بايرن ميونخ لتحقيق الانتصار في آخر 4 جولات بالبوندسليجا بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر في الجولة الأخيرة.

بند في عقد ناجلسمان يحميه من الإقالة

وترى جماهير وإدارة بايرن ميونخ أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وأن تراجع النتائج سببه ناجلسمان لتفكر الإدارة جديا في إقالته من تدريب بايرن ميونخ.

ووفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، فإن هناك بند سري في عقد المدير الفني للفريق البافاري يسمح للإدارة بإقالته بشرط دفع تعويض له وهو الأمر الذي قد يتسبب في تراجع إدارة بايرن ميونخ عن القرار.

الإدارة تدعم ناجلسمان

ويعني ذلك أن ناجلسمان قد يستمر في تدريب فريق بايرن ميونخ خلال الفترة القادمة في ظل دعم الإدارة للمدير الفني وقاموا بإغلاق الباب أمام وجود أي احتمالية لإقالته في الفترة القادمة.

