رسميًا.. حرس الحدود يتعاقد مع أحمد شديد قناوي لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي حرس الحدود، اليوم (الثلاثاء)، التعاقد رسميًا مع اللاعب أحمد شديد قناوي لاعب المصري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

وجاء تعاقد حرس الحدود مع شديد قناوي، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي، ومن المقرر أن ينضم التدريبات الفريق من أجل تجهيزه مع باقي الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد.

وتستهدف إدارة حارس الحدود بهذه الصفقة، الجمع بين عناصر الخبرة والشباب في تكوين هيكل الفريق لتخطي كل التحديات من آجل الحفاظ علي مكانه النادي ضمن دائرة دوري الأضواء والشهرة.

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود ضم ٣ صفقات لتدعيم صفوف الفريق وهم محمود صلاح واحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا.