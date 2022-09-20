نجم يونايتد: تين هاج يسير على خطى كلوب وجوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد أن إيريك تين هاج مدرب فريقه أعاد النظام إلى "الشياطين الحمر"، مشيرا إلى أنه يبدو مشابها لكل من بيب جوارديولا ويورجن كلوب، نظيريه في مانشستر سيتي وليفربول.

وقال فيرنانديز في تصريحات لصحيفة "أثليتيك": "تين هاج لديه أسلوب وفكرة واضحة، إنه صارم وعليك أن تتبع قواعده، أنا أحب ذلك".

وأضاف: "لقد جلب الانضباط للفريق، وهو شيء أعتقد أننا كنا نفتقده في الماضي، يجب أن يكون الجميع على نفس المستوى، ونسير معا لتحقيق النجاحات".

وأتم: "هذا ما يفعله بيب جوارديولا ويورجن كلوب منذ سنوات، لأنهما يتمتعان بالاستقرار في النادي وطريقة اختيارهما لصفقات وبناء الفريق، هو أمر مهم حقا بالنسبة لهما".